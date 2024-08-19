近期大陸多地蔬菜價格持續上揚，根據大陸農業農村部最新資料顯示，本周全大陸286家產銷地批發市場，19種蔬菜平均價格為4.97元／公斤，比上周上升10.9％，更是年增36.2％，有人感歎，家常菜的價格變得似乎都「不家常」了。

據央視財經報導，其中被反映較多的黃瓜，價格稍早3月到6月連續走低，部分產區提前拔秧，加上之前降雨頻繁，坐果率低，產量不足，導致市場供應出現暫時需求短缺現象，黃瓜批發價格一度上漲40％以上。另外價格漲幅明顯還有生菜，商戶馬俊思說，近一個月內，他家的生菜價格已經上漲了約50％。

從市場第一線看到，上午10點北京新發地市場內停放裝滿各類蔬菜的貨車。商戶李勁力的兩車茄子已經售出一大半，來要貨的電話還在響個不停。他的茄子來自河北和遼寧，批發價格是4.7元一斤，每天都能賣4萬斤左右，價格和銷量都比去年漲了很多。

對此情形，中國農業科學院農業資訊研究所副研究員張晶表示，短期來看，受產地轉換和品種換茬的影響，「北菜南運」和「西菜東運」的規模會有所擴大，這種跨區調運使蔬菜的保鮮和運輸成本增加，也將拉動菜價上漲。預計後期蔬菜價格保持季節性波動上漲，但上行空間有限。