近一周芝加哥穀物市況，上周五(8/16)穀物期貨漲跌互見，其中大豆和玉米期貨走低，兩者均連三周下跌，因農民在美國收穫之前不斷清理糧倉，預計產量將大幅增加，降雨過多，法國和德國小麥作物出現問題，小麥期貨堅挺，支撐了價格；周一(8/19)大豆期貨上漲，從近四年低點回升，玉米上周五觸及 2020 年 10 月以來的最低點後上漲；周二(8/20)大豆和小麥期貨堅挺，因跡象顯示需求出現成長；截至周四(8/22)穀物漲跌互見，其中小麥期貨觸及合約低點，由於黑海小麥價格低廉和美元走強削弱了美國穀物的競爭力，玉米和大豆期貨也下跌，因為市場增強了對美國豐產的預期。

分析師指出，根據職業農場主公司（ProFarmer）年度中西部農作物考察的結果，伊利諾州的豆莢數量是2000年以來的最高水準，艾奧瓦州西部的豆莢數量也高於平均水準，進一步為美國穀物期價帶來壓力；但美國農業部周四又發佈對中國的大豆銷售，這也是連續第四天宣佈對中國的生意，但是美國玉米單產潛力強勁，加上來自南美廉價作物的競爭，給需求前景蒙上了陰影。

影響價格波動品項有: (20240816~20240822)

08/16近月豆粉，報303.4美元，年初至今跌21.40%。

08/16近月大豆，報938.75美分，近一年跌31.48%。

08/16近月玉米，報370.5美分，近一年跌21.04%。

08/21近月豆油，報41美分，連4日反彈。

08/22近月小麥，報511美分，年初至今跌18.63%。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)