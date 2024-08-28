外媒報導，蘋果這次發布會的動畫式宣傳頁面出現Siri正在運作的畫面，符合iPhone 16系列將引進AI功能「Apple Intelligence」的傳聞。

iPhone 16料將成為蘋果第一款真正內建AI功能的設備，也將承載該消費電子巨頭扭轉銷售疲態的高度期望。

Wedbush周二出具報告，以「AI近在咫尺」為由，對蘋果iPhone 16系列抱以相當樂觀的看法。該投銀表示，根據近期對亞洲供應鏈所做的調查，他們對蘋果新一代智慧手機的需求更具信心，看好蘋果將在未來一年迎來備受期待的復興大戲。

Wedbush最新預估iPhone 16系列初期出貨量超過9000萬支，超出市場預估的8000萬～8400萬支。此外，全球約有3億支已使用4年多的iPhone手機沒有升級，有利於新機需求增長。隨著AI驅動的升級周期逐步形成，蘋果在2025財年的iPhone銷量可望突破2.4億支。

除了iPhone 16系列手機之外，蘋果料將在今年這場年度盛會上推出新款Apple Watch和AirPods 4等硬體。與此同時，有消息指出蘋果可能停產iPhone 15 Pro等10款產品。

周二蘋果股價上漲0.37%，收在228.03美元，創下7月17日以來新高，今年以來上漲18.44%，僅次於輝達和特斯拉。

美銀證券維持給蘋果股票的「買進」評級和目標價256美元不變。IDC則看好蘋果iOS設備明年出貨成長4%。

IDC以上半年交貨情況良好為由，將其全年智慧手機出貨預測從12.1億支上修至12.3億支，意味著較去年成長5.8%。報告指出，大型手機製造商在新機加入生成式AI工具將帶動中國、美國等主要經濟體的換機熱潮。該調研公司預估今年AI手機交貨量將成長逾3.4%，市場佔有率估達18%。