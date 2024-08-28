周二泛歐Stoxx 600指數收盤升0.83點或0.16%，為518.88點。其中旅遊休閒股和銀行股分別上漲0.7%和0.9%。

桑坦德銀行(Banco Santander)啟動15.25歐元股票回購計畫後，股價上漲2.5%。

同時之間，旅遊休閒股上漲。瑞安航空(Ryanair)上調夏季機票前景之後，大漲4.6%，帶動易捷航空(easyJet)和威茲航空(Wizz Air)分別上漲6.9%和5.2%。

儘管德國公布第二季GDP萎縮0.1%，德國DAX指數仍上漲0.4%。

投資人目前正在尋找有關歐元區經濟健康狀況的更多訊號，以及歐洲央行(ECB)和聯準會(Fed)在9月利率決議的政策路徑進一步訊號。

歐洲央行決策官員諾特(Klaas Knot)表示，如果通膨持續下降，歐洲央行可以逐步調降利率，但是在9月確認降息之前，需要更多數據。

AI產業寵兒輝達將在周三公布財報，將成為全球股市的重要影響因素，而且即使是輕微的錯失目標，也可能損害輝達的股價。

歐洲的科技股收復早盤失土，收漲0.2%。

在個別股票中，英國的商品經銷商Bunzl在上調年度營業利益預測後，股價飆升超過8%。

西班牙火車製造商Talgo下跌10%；稍早政府以國安理由，阻止了匈牙利財團Ganz-Mavag出價6.19億歐元的收購計畫。