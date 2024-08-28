內政部政務次長馬士元（中）、行政院防制人口販運暨消除種族歧視協調會報委員翁燕菁（左1）、印度警察基金會研究中心主席PM Nair（左2）、原住民族委員會副主任委員谷縱․喀勒芳安（左3）、移民署署長鐘景琨（左4）、、監察院監察委員葉大華（左5）、農業部政務次長黃昭欽（右1）、勞動部政務次長許傳盛（右2）、法務部政務次長徐錫祥（右3）、聖露西亞大使Robert Kennedy Lewis（右4）、聖克里斯多福及尼維斯大使Donya Lynex Francis（右5）。（移民署提供）

內政部28日舉辦「2024年防制人口販運國際工作坊」，邀請11個國家共計有16名官方代表及專家學長，進行2天的研討會，包括勞動剝削、性剝削、剝削利用他人從事犯罪活動及器官摘除4大類。移民署署長鐘景琨表示，今年上路的《人口販運防制法》已經針對國人遭誘騙前往海外工作，被迫從事電信詐欺的情勢，有具體的處罰規定，期望可以達到預防及嚇阻犯罪的效果。

內政部政務次長馬士元宣示打擊人口販運絕不終止，持續加強與各國打擊犯罪的網絡合作，防制人口販運的國際交流活動，已連續16年舉辦，是台灣與各國官方、學者專家及民間團體針對防制人口販運議題的重要交流平台。

移民署表示，主要探討「強迫犯罪下的非典型人口販運被害人」、「各國防堵跨國人口販運犯罪策略」、「防制強迫勞動及器官摘取之關鍵策略」及「性剝削人口販運被害人權益保護及挑戰」等主題，期盼藉由不同國度的專家學者分享，共同精進防制人口販運工作，讓基本人權能獲得更完善周延的保護。

政務次長馬士元指出，依據聯合國於2023年公布統計資料，至少高達10萬人以上被誘騙到東南亞或其他國家網路詐騙中心從事電信詐欺，其中，有很多人屬於人口販運的被害人，我國也有許多被害國人於海外被迫從事電信詐欺的活動，在各部會協力合作下，被害國人已經大幅減少

移民署表示，2024年1月1日修正施行的《人口販運防制法》，已經將利用他人實行依我國法律有刑罰規定的行為納入刑事處罰，如果當事人同時兼具人口販運被害人及其他犯罪案件加害人的身分時，法官在判刑時均會考量犯罪情節等因素給予免刑或減輕刑期，以期強化打擊犯罪集團並兼顧人權。