東台因傳出與艾司摩爾(ASML)建立合作供應關係，近期股價連番大漲，應主管機關要求公告獲利自結數。
東台自結7月合併營收為4.35億元，年減22.53%，稅前虧損為5200萬元，年減381.62%，稅後虧損為4170萬元，年減325.74%，單月每股淨損為0.16元。
東台今年前7月合併營收為31.28億元，年減27.36%，稅後虧損為2.88億元，每股淨損為1.13元；東台下半年PCB設備產能滿載，表現有望優於上半年。
東台(4526)自結7月稅後虧損4170萬元，年減325.74%，單月每股淨損為0.16元，累計前7月每股淨損為1.13元。
東台因傳出與艾司摩爾(ASML)建立合作供應關係，近期股價連番大漲，應主管機關要求公告獲利自結數。
東台自結7月合併營收為4.35億元，年減22.53%，稅前虧損為5200萬元，年減381.62%，稅後虧損為4170萬元，年減325.74%，單月每股淨損為0.16元。
東台今年前7月合併營收為31.28億元，年減27.36%，稅後虧損為2.88億元，每股淨損為1.13元；東台下半年PCB設備產能滿載，表現有望優於上半年。
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