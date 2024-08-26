中鋼今年7月營收292.73億元，年增3.72%、月減2.28%；合併營業利益1.77億元，年比轉盈成長115.52%、月減51.90%；合併稅前淨利5.81億元，年比轉盈成長244.90%、月減14.68%。

中鋼前7月營收合併營業收入2175.99億元，年增1.24%；合併營業利益22.50億元，年增743.58%；合併稅前淨利40.80億元，年增218.27%。中鋼說明，累計合併稅前淨利年增加，主係鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利增加，致營業收入及營業利益增加，另礦業投資獲配股利及利息收入增加，致業外收入增加。

中鋼提到，全球經濟呈現溫和發展態勢，惟近期受極端氣候、金融市場動盪與第三季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求。然美國有望九月份將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。中國鋼廠自七月份起擴大減產與檢修計畫，中國國家統計局發布七月份中國粗鋼產量為8294萬噸，同比下降9%，改善供過於求壓力。我國政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國大陸車款進口零組件之國產化比例，有助帶動國內用鋼需求。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，7月碳鋼銷售量為62萬988公噸，前7月累計碳鋼銷售量為458萬1004公噸。