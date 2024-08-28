澳洲統計局周三公布，7月消費者物價指數（CPI）年漲3.5%，較6月份的年漲3.8%放緩並創下4個月新低，但高於市場預估的年漲3.4%。市場對央行11月首度降息的機率從58%調降至48.4%。
由於電價調降6.4%、汽油降價2.6%，但房租、食品和天然氣漲價，7月消費者物價與6月持平。
數據公布後，澳幣漲0.1%，報0.6803美元，約創下今年新高。
澳洲7月數據印證通膨壓力在第二季開始緩解，但速度仍不足以讓該國央行提前降息。
澳洲統計局周三公布，7月消費者物價指數（CPI）年漲3.5%，較6月份的年漲3.8%放緩並創下4個月新低，但高於市場預估的年漲3.4%。市場對央行11月首度降息的機率從58%調降至48.4%。
由於電價調降6.4%、汽油降價2.6%，但房租、食品和天然氣漲價，7月消費者物價與6月持平。
數據公布後，澳幣漲0.1%，報0.6803美元，約創下今年新高。
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