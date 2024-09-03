韓國政府統計部門3日表示，8月CPI（消費者物價指數）年增率突然降到2021年3月以來最低只有2%，明顯較7月2.6%下降不少。其中的部分商品售價，食品和非酒精類年增2%，衣服和鞋子漲2.5%。通訊成本增幅最小只有0.3%。

近年來，韓國央行一直在想方設法壓低消費者物價。新冠疫情期間，因韓國政府的大撒幣振興經濟政策，讓通膨一度在2022年7月時飆到6.3%。所以，經過多次升息後，韓國央行從2023年初以來，就把關鍵利率都鎖在近16年來的最高點3.5%，被視為有緊縮的限制性。

大首爾地區房價漲勢驚人下，加上利率又位於高檔，韓國民眾除了要擔心房貸的負擔太重，也要煩惱積欠的債務愈來愈多。不過，經濟學家指出，去年8月時，受到能源飆升影響，物價曾大漲過，在比較基期較高之下，這次的CPI才會顯得這麼低。

據悉，韓國央行利率決策小組中的7名董事中，已有4位不反對在2024年底前降息。雖然行長本身尚未透露自己的意向，但不少經濟學家已預估韓國央行將在10月11日會議降息。

韓國政府指出，為了不讓房價再上漲，已增加房屋的供給數量以及嚴格審核房貸。事實上，8月時，首爾公寓購買量是過去幾個月以來首次減少。同時，房價也有繼續下修的跡象。