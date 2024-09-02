au Jibun銀行日本8月製造業PMI，終值升至49.8，不僅較7月49.1高，也大於初值49.5。美中不足的是，還是連續兩個月都在景氣榮枯點50以下。分析師認為，因產量再度回升，加上新訂單減少狀況改善，8月總體指數接近穩定狀態。

其中，日本8月製造業產出增至2022年5月以來最高，走出7月萎縮的陰霾，新訂單回升加上新產品進入量產階段，都有助於拉抬全體產量。因國內外需求不好也不壞，新訂單小幅減少，但降幅較7月減緩。

部分受訪日企指出，庫存過剩以及客戶投資縮手。對日本公司來說，中國大陸以及韓國等主要出口市場需求疲弱影響到出口數據，8月減至過去5個月以來最低。

由於日圓還是偏弱加上原物料價格上漲，故推升通膨，日企投入生產價格已升至2023年4月以來最高。生活成本增加也給日本家庭帶來生計壓力。上游廠商雖有轉嫁給下游，但漲價幅度卻是2021年6月以來最低。

經濟學者認為，8月份的價格仍高踞不下，表示投入生產價格普遍上漲下，導致通膨又回升。但日本製造業對前景充滿信心，預估汽車以及半導體等的銷售與需求將成長。

另外，在鄰居韓國方面，這個亞洲第四大經濟體的標普全球（S&P Global）製造業PMI，經季節性因素調整後，8月達51.9，高於7月51.4，連續第4個月都在分水嶺50點以上。

分析師指出，從最新的8月PMI來看，韓國製造業表現強勁。其中，新訂單產出是2021年4月以來最大，投入生產的物價成本也是降到8個月最低。需求改善主要是客戶信心回籠以及國內市場有新客戶出現。

對韓企來說，亞太地區部分地區，尤其是日本的需求強勁，但中國大陸以及美國卻相較疲弱，使得新出口訂單的上漲空間是6個月以來最小的。8月時，韓國製造業者對未來1年的樂觀程度增至3個月新高，主要是國內以及全球景氣持續改善，以及新產品推出，還有大規模量產等。