大陸國家統計局31日和中國物流與採購聯合會發布採購經理人指數（PMI）顯示，8月份，製造業PMI為49.1％，比上月下降0.3個百分點；非製造業商務活動指數為50.3％，比上月上升0.1個百分點；綜合PMI產出指數為50.1％，比上月略降0.1個百分點。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，受近期高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響，8月份製造業PMI降至49.1％，景氣水準有所回落。生產指數和新訂單指數分別為49.8％和48.9％，比上月下降0.3和0.4個百分點，製造業企業生產和市場需求均有所放緩。

從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為51.7％和51.2％，比上月上升2.3和1.7個百分點，重返擴張區間；消費品行業PMI為50.0％，位於臨界點；高耗能行業PMI為46.4％，比上月下降2.2個百分點，高耗能行業景氣水準偏弱且降幅較大，是本月製造業PMI回落的主要原因之一。

此外，大型企業PMI為50.4％，比上月略降0.1個百分點，今年以來始終位於臨界點以上，持續發揮支撐引領作用。中、小型企業PMI分別為48.7％和46.4％，比上月下降0.7和0.3個百分點，中小型企業生產經營壓力有所加大。

在非製造業商務活動指數方面，服務業商務活動指數為50.2％，比上月上升0.2個百分點，升至臨界點以上至擴張區間，但資本市場服務、房地產、居民服務等行業商務活動指數繼續位於收縮區間，市場活躍度偏弱。從市場預期看，業務活動預期指數為55.4％，仍位於較高景氣區間。

此外，建築業商務活動指數為50.6％，比上月下降0.6個百分點，仍位於擴張區間，表明受高溫多雨天氣等不利因素影響，建築業生產施工擴張放緩。從市場預期看，業務活動預期指數為54.7％，比上月上升1.8個百分點，建築業企業對近期市場發展信心增強。