台北晶華推動永續發展與國際接軌，於9月5日及6日特邀新加坡(左起)、泰國、菲律賓3地永續餐廳主廚來台，進行六手聯彈餐會。(台北晶華酒店提供)

因應客座，泰國Haoma餐廳主廚Deepanker Khosla將最喜愛的印度甜點「Jalebi」化為脆餅，搭配台灣本土種植的花生所製成的醬料、榛果海綿蛋糕以及爽口的可可沙碧，創作出深具在地且風味獨特迷人的新奇甜品。(陳韻萍攝)

菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳菜餚及飲品靈感均來自當地傳承已久的食藝文化，食客可清楚地品嘗到菲律賓傳統烹飪技法所呈現的自然風味。(台北晶華酒店提供)

新加坡Labyrinth餐廳是2021年「亞洲50大」最佳永續餐廳得主，已連續8年榮獲米其林一星肯定。(台北晶華酒店提供)

新加坡Han Li Guan主廚以台灣在地屏東乳鴿為主角，融入新加坡道地「Tze Char煮炒」的傳統飲食型態，呈現一鴿多吃的豐富樣貌。(陳韻萍攝)

永續議題正夯，台灣飯店龍頭台北晶華酒店展現企業社會責任，推動永續發展與國際接軌，於9月5日及6日兩天特邀泰國、菲律賓、新加坡3地永續餐廳主廚來台，進行六手聯彈，以創新、永續、美味為主題，舉辦為期2天的「Best of Sustainable Asia」餐會，演繹9道式套餐，3位名廚透過精湛廚廚藝向地球致敬。限期2天的餐會，每天供應午、晚餐期，每人9800元起，每餐期約80個名額，台北晶華表示4個餐期已賣出8成。

受邀來台的3位餐廳主廚中，泰國曼谷Haoma餐廳獲得2024「最佳永續餐廳獎」，同時擁有曼谷米其林一星以及綠星雙項殊榮。Haoma是一家以社會和環境責任為核心、擁有爆炸性風味的新派印度料理餐廳，印度籍主廚Deepanker Khosla以自身文化為根，全面選用泰國當地食材進行烹調，甚至在自家餐廳旁邊開墾香料蔬果農場，徹底展現「從農場到餐桌」的減碳餐飲理念。因應此次客座，主廚將最喜愛的印度甜點「Jalebi」化為脆餅，搭配台灣本土種植的花生所製成的醬料、榛果海綿蛋糕以及爽口的可可沙碧，創作出深具在地且風味獨特迷人的新奇甜品。

另一位餐廳主廚Jordy Navarra，代表的是獲得2023「最佳永續餐廳」，並連續6年入選「亞洲50大餐廳」殊榮的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳，餐廳名稱Toyo源自菲語中的「醬油」，餐廳的菜餚及飲品靈感均來自當地傳承已久的食藝文化，食客可以清楚地品嘗到菲律賓傳統烹飪技法所呈現的自然風味。此次主廚客座帶來菲律賓傳統餐點「Bangsilog」，這道菜是由bangus(虱目魚)、大蒜炒飯和煎蛋組合而成，主廚選用肉質細緻的台灣養殖虱目魚，搭配淋上獨門香蒜醬汁的Q彈米飯，最後鋪上以爆漿魚卵取代的太陽蛋，新奇口感令人讚賞。

參加此次六手聯彈的第3位餐廳主廚Han Li Guan，來自新加坡Labyrinth餐廳，他是2021年「亞洲50大」最佳永續餐廳得主，已連續8年榮獲米其林一星肯定。主廚早年曾遊歷世界多國星級餐廳，2014年回到家鄉新加坡發揚創新的新加坡餐食文化，以在地食材創作童年飲食記憶菜餚，期望透過現代烹調技藝展現與當地農民共榮共好的精神。這次難得的六手聯彈餐會，Han Li Guan主廚以台灣在地屏東乳鴿為主角，融入新加坡道地「Tze Char煮炒」的傳統飲食型態，食客可品嘗到咖啡醬烤鴿胸、酥炸蝦醬鴿腿、自製陳皮滷汁搭配塔可，最後善用食材剩餘部位熬製成高湯，將食材融入多元技法，呈現一鴿多吃的豐富樣貌，他希望為新加坡傳統美食，賦予更加在地的香氣與層次。

「亞洲50大最佳永續餐廳獎」是一項專門表彰在永續發展方面做出卓越貢獻的亞洲地區餐飲業者，獎項是由「亞洲50大最佳餐廳」組織所頒發，目的是提高餐飲業界對於永續發展的關注，鼓勵餐廳在經營過程中採用更多永續的做法，例如減少碳足跡、使用當地和有機食材、支持社區發展、減少浪費等。評選時不僅考慮餐廳的食物和服務品質，還特別重視其在環境保護和社會責任方面的努力。由餐飲業界行家、美食評論家、相關領域專業人士所組成的評審團會根據餐廳的綜合表現評選出得獎者，每年只會在千百家營業餐廳中選出1位得主，此次來台的3家餐廳，都是致力保護環境、促進社會福祉的餐飲業表率。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「此次受邀來台的3位餐廳主廚，都積極致力於推廣永續餐食，並得到許多國際大獎肯定，值得我們主廚團隊認真學習。晶華也希望透過餐會傳達責任消費、永續餐飲的概念，讓台灣餐飲業的發展與國際永續倡議接軌。」