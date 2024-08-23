東明-KY今年來EPS連續兩季獲利。東明-KY今年上半年營業收入57.75億元，年減18.17%；營業毛利7.70億元，年增62.54%；營業利益3.78億元，年增359.84%；本期淨利3.29億元，年增250.18%；歸屬於母公司業主淨利3.27億元，年增249.96%；基本每股盈餘1.63元，優於去年同期的0.46元。

東明-KY透過Tong Group Limited及China Rich International Holding Limited，轉投資中國大陸浙江東明不銹鋼製品股份有限公司(以下簡稱浙江東明公司)。浙江東明公司為東明-KY之主要營運個體，係於1995年12月設立於中國浙江省嘉興市經濟開發區，廠區佔地15.2萬平方公尺，年產量超過10萬噸，目前有22間直營銷售分公司遍及中國各省市。

東明-KY主要產品為不銹鋼緊固件及不銹鋼線材，緊固件，即俗稱螺絲、螺帽、牙條等標準工業部品，有「工業之米」之美稱，雖然型態大小不一，但卻是各種工業發展中不可或缺之重要零部件；線材，係作為上游鋼廠與下游五金生產廠間之連結橋樑，為小型螺絲釘、廚房用品、網帶、再伸線、彈簧等製造行業提供客製化之原材料。

東明-KY子公司浙江東明公司自1995年在中國大陸設廠以來，即積極進行內銷市場之布局，並以「TONG」品牌行銷全球。現行東明-KY產品在中國大陸市場之內銷比例約七成，穩居行業內需市場之龍頭地位。因中國市場需求持續增長，東明-KY分別於2021年度與2022年度於浙江省設緊固件及線材生產新廠，其中線材廠於2022年完工投產，緊固件新廠預計將於112年第二季投產。

東明-KY於2012年11月取得岡山東穎開發股份有限公司(以下簡稱岡山東穎公司)100%之股權，藉由岡山東穎公司之地緣效益，加強在台業務及投資，強化業務接單能力，另投資設立Tong Win International Co., Ltd.，從事不銹鋼緊固件之外銷，積極布局境外事業。