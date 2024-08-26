福貞-KY今年上半年稅後淨利1,635萬元、每股純益0.07元，皆較去年同期轉盈，吉源-KY雖然也比去年同期好，但仍未脫離虧損的窘境，合併虧損為4372萬元，每股稅後虧損0.6元。

福貞上半年受惠農曆春節客戶備貨旺季效應加上兩岸餐飲市場維持健康成長，帶動集團全廠鐵、鋁罐銷售額及填充業務均有增長，上半年合併營收42.07億元，年增率10.87％，稅後淨利1,635萬元與每股純益0.07元，上半年稅後淨利與EPS皆較去年同期轉盈。

展望下半年，福貞表示第三、四季迎來中秋節與農曆年節等接續節慶商機，粥類飲品、蛋白飲品需求提升，推升馬口鐵罐的訂單需求顯現，可望為下半年營運增添新動力。

福貞表示，將持續掌握市場需求，積極維穩在手訂單及強化客戶關係，除此之外，公司亦持續優化產品組合，憑藉開發多元產品罐型與客製訂單的優勢，保持公司的競爭利基，全年合併營收目標維持成長。

美聯準會可望降息，吉源在去年發CB及現增償還借款，利息負擔也降低，雖然大陸內需消費市場仍疲軟，但應該有機會比去年好，將有利吉源營運表現。