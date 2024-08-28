金管會統計，新台幣匯率2024年前7月重貶6.4％，使壽險業出現9237億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損6661億元、換匯成本2281億元後，尚有295億元收益，惟受提列外匯準備金1386億元拖累，合計仍淨匯損1091億元。

不過，若單看7月概況，由於新台幣匯率貶值1.18％，使壽險業出現1702億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損967億元、換匯成本296億元後，實現439億元收益，在加計提列外匯準備金407億元後，仍實現匯兌淨收益32億元，較6月淨匯損261億元顯著好轉。

而保險業前7月稅前淨利3186億元，較去年同期1295億元大增1891億元或1.46倍，改寫同期次高。其中，壽險業稅前淨利3005億元、年增達1774億元或1.44倍，產險業稅前淨利181億元、年增達117億元近1.83倍。

其中，保險業7月單月稅前淨利達889億元，月增達357億元或67.11％、年增150億元或20.3％，改寫歷史新高。其中，壽險業稅前淨利創860億元新高，月增達70.3％、年增20.96％，產險業稅前淨利29億元，月增7.41％、年增3.57％，亦創近4月高。

保險業截至7月底淨值2兆8152億元，月增336億元或1.21％、年增達5286億元或23.1％。其中，壽險業淨值2兆6701億元，月增1.22％、年增達23.2％，創逾2個半月高，產險業1451億元，月增0.9％、年增達21.7％。

保險局主秘古坤榮表示，壽險業前7月獲利倍增，主要受惠淨投資收益年增達2076億元，彌補業務承保損失年增208億元影響。在金融資產評價利益及獲利同步成長下，帶動壽險業淨值同步續揚，有助減緩增資壓力。