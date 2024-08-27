遠東銀受惠手續費及投資淨收益強勁成長，2024年上半年合併淨收益65.43億元、年增2.02％，創同期新高。提存前稅前淨利26.41億元、年減7.5％，但受惠壞帳收回挹注，使稅後淨利24.1億元、年增達18.15％，為僅次於2003年的同期次高，每股盈餘0.59元。

遠東銀指出，上半年利息淨收益年減12.3％，主因聯準會升息使美元存款利率走高、美元放款動能偏弱影響。不過，國內外股市走揚、財富管理業務暢旺，帶動手續費淨收益年增達20.1％，外匯換匯交易（SWAP）年增達5成，則帶動投資淨收益年增2.02％。

同時，遠東銀去年積極清理壞帳包袱，隨著提存負擔減輕及呆帳回收下，上半年提存費用反向回沖貢獻獲利約1億元，使上半年稅後淨利連3年實現雙位數成長。同時，截至6月底逾放比降至0.08％、逾放覆蓋率升至1504％，續創歷年最佳水準。

遠東銀前7月自結合併淨收益78.49億元、年增3.54％，稅前淨利32.94億元、年增達12.19％，稅前每股盈餘約0.77元。其中，利息淨收益34.98億元、年減10.92％，手續費淨收益18.42億元、年增19.89％，其他淨收益25.08億元、年增18.48％。

展望後市，由於美國聯準會降息在即，遠東銀發言人林建忠認為，雖會壓縮換匯操作收益空間，但已調整外幣資產組合以降低衝擊，將致力提升海外放款占比，有助利息淨收益回升。而降息亦有助增添個金手續費淨收益動能，預期仍會維持不錯成長，整體仍是加分大於減分。

遠東銀表示，上半年資產持續成長，年增3.2％至8150億元，已達全年目標8240億元的98.8％。同時，業務表現亦超越訂定預算目標進度，截至6月底總放款4890億元、總存款6740億元，分別年增3％及3.2％，且已達年度預算目標的97.2％、98％，應可順利達陣。