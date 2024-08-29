蘋果新款iPhone即將上市，供應商業績也持續加溫，大立光7月合併營收54.35億元，月增34.48%，年增55%，為112年11月以來單月新高，累計前7月合併營收為277.33億元，年增33.1%，大立光表示，8月拉貨動能不會比7月差。

玉晶光7月合併營收22.76億元，月增46.26%，年增5.93%，為歷年同月新高，累計前7月合併營收為125億元，年成長53.52%，玉晶光表示，後續的訂單需求目前看起來還可以，但最後還是要看工廠端的生產狀況及客戶實際拉貨為準。

臻鼎-KY 2024年前7月合併營收為783.8億元，年增19.86%；臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，受惠客戶新品備貨需求及IC載板、伺服器、車載訂單貢獻，預期下半年表現將如過往傳統旺季格局，產能利用率將維持高檔，營收年增幅度可望優於先前預期。

正崴今年前7月合併營收為493.02億元，年增12.01%；隨著系統產品庫存調整結束，正崴表示，下半年製造部分包括系統及零組件應該會成長，一般來說零組件上下半年是4:6，能源部分因森崴今年及明年是營收認列高峰，下半年也會成長，通路則要看客戶新機銷售狀況，預估與去年持平，毛利率亦有逐季上揚。