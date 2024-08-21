永光7月營收除色料化學品年減9％，其餘悉數成長；特用化學品年增11％、碳粉年增23％、電子化學品年增32％、醫藥化學品年增18％。前七月營收以電子化學品年增43％，表現勝出，其次特用化學品也止跌回穩，業績年增7％。

永光指出，今年特用化學品與電子化學品都有較好的成長動能，其中，特化因持續在產品線與客戶合作開發特殊配方產品，支持業績迎來成長；電子化學品則切入半導體濕式製程領域，隨著終端國內半導體大廠客戶業績成長而同步迎來向上動能。第三季雖進入傳統淡季需求減少，但受惠台幣貶值影響，推高7月自結獲利月增約100％。

永光電化除Mini／Micro LED逐年放量，有助光阻材料出貨增長，半導體光阻材料因國產替代趨勢，於高頻、高功率之電源管理用、通訊用晶片等成熟製程需求量增加，未來2～3年可維持雙位數成長趨勢不變。

此外，永光深耕車載顯示材料領域，EverPN series產品可應用於高透明Micro LED抬頭顯示器；BM光阻產品強調可繞式應用，廣泛使用在折疊手機的可捲式螢幕。光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，以大陸市場為主，正努力從4吋朝向到8吋發展。色料事業將以優勢、環保產品搶攻大陸、土耳其廠商，力拚數量、品項成長空間。