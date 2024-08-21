永光前7月稅前淨利2.5億元、年增269%，獲外資連7個交易日買超達4190張，支撐股價站穩短均之上，今日更人氣大爆發，不到12:00成交量已突破萬張，股價最高來到22元，直逼前波高點。永光7月稅前淨利5158萬元，前7月稅前淨利2.5億元、年增269%。前7月各產品項中，以電子化學品成長性最大，年成長達43%，其次為特用化學品、年增7%，而色料化學品、碳粉及醫藥化學品前7月營收雖較去年同期衰退，但衰退幅度已見收斂。

材料-KY7月、前7月營收雙創新高，在下半年絲束維持價量熱銷走勢下，近期股價持續沿5日線向上墊高，今日開平後，帶量逆勢穩漲近1.9%。材料-KY7月營收月增34.44%、年增52.22%，前7月營收年成長69.34%，也創同期新高。材料-KY將8在月23日公布第二季財報，受惠匯率、產品ASP等方面條件均與首季相當，將有助第二季獲利持穩高檔，第三季受惠完成新產能擴充，產能利用率上升，可望助益第三季的出貨及獲利。