●蘋果周一收漲0.15%，報227.18美元。蘋果將在加州當地時間9月9日上午10點（台灣時間9月10日凌晨1點）於總部舉行2024年秋季發表會。這次發布會命名為「It's Glowtime」，反映出蘋果重新設計Siri介面。其動畫式的宣傳頁面出現Siri正在運作的畫面，符合iPhone 16系列手機將引進AI功能「Apple Intelligence」的傳聞。在今年這場年度盛會上，蘋果料將推出iPhone 16系列、新款Apple Watch和AirPods 4等硬體。另一方面，蘋果宣布財務長Luca Maestri於明年1月起卸職，由原擔任財政計劃與分析事務的副總裁Kevan Parekh接任。

●輝達周一收跌2.25%，報126.46美元。該AI晶片龍頭將在周三盤後發布財報。根據LSEG截至8月23日的數據，市場預估輝達第二財季營收年增約112%，達到286.8億美元。該公司今年來股價已飆漲逾150%、市值暴增1.82兆美元，並帶動標普500指數在7月創下歷史新高。此外，分析師預估輝達第三財季營收年增75%，達到316.9億美元，將打斷連續5個季度都實現3位數增長的趨勢，也反映出在比較基期大幅墊高下的艱難挑戰。輝達上年度第三財季營收暴增約206%，達181.2億美元。部分分析師擔心，市場對輝達寄予非常高的期待，一旦輝達的季報或展望出現什麼閃失，就可能引爆科技股賣壓。

●拼多多（PDD Holdings）在美掛牌股價周一崩跌28.51%，收在100美元。該中國電商巨頭上季營收年增85.7%至970.6億人民幣，但遠低分析師預估的1001.7億人民幣。其董事長兼共同執行長陳磊承認公司在國內外都面臨越來越激烈的競爭，未來業務發展的不確定性大幅增加，而營收逐漸放緩將是必然的結果。他並表示，公司仍處於投入階段，未來數年將不會進行股票回購或分紅。

●特斯拉跌3.23%，收在213.21美元。加拿大政府跟進美國，周一宣布自10月1日起對中國電動車加徵100%進口關稅，且強調這些關稅措施適用於所有自中國進口的電動車，包括特斯拉在中國製造的產品。

●美國叫車平台優步（Uber）下跌2.27%，收在72.61美元。荷蘭資料保護監管機關DPA周一宣布優步違反歐盟規定，向美國傳送歐洲計程車司機的個人數據，因此遭荷蘭政府處以2.9億歐元（約3.24億美元）罰款。