《華爾街日報》引述消息人士說法，率先報導了該消息，指蘋果對融資有興趣。而《彭博》則指出輝達的參與興趣。
在前一天，華爾街日報先指出創投公司Thrive Capital將對OpenAI投資約10億美元，領投該輪融資。
據報導，蘋果還在OpenAI的董事會中獲得了觀察員職位。
微軟是OpenAI最大的戰略投資者，投資額超過100億美元。據《華爾街日報》報導，微軟預計也將參與這輪融資。
目前蘋果、微軟和輝達的具體投資金額仍未被揭露。
OpenAI在2022年末推出ChatGPT後，引發的人工智慧軍備競賽，促使各領域的公司在該技術投入鉅額資金，以求在競爭中保持領先地位，並搶佔市場份額。
據報導，OpenAI在今年2月完成一項交易，將透過Thrive Capital牽頭的所謂收購要約，出售公司現有股票；隨後公司的估值上衝到800億美元。
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