金管會2019年8月許可3組團隊設立純網銀，樂天國際銀行、連線銀行（LINE Bank）、將來銀行分別於2021年1月中、4月中及2022年3月底正式開業。由於開業初期持續投入成本拓市獲客，3家純網銀迄今仍處虧損狀態，尚未實現獲利。

據金管會統計，截至2024年上半年，3家純網銀數位存款帳戶共249萬2721戶、年增20.93％。其中，連線銀行以壓倒性的189萬1071戶持續稱冠、年增20.32％，將來銀行36萬7948萬戶、年增15.75％居次，樂天銀行23萬3702萬戶、年增36.06％。

財業務方面，3家純網銀2024年上半年合計稅前虧損14.35億元、虧損年減11.26％，累計虧損65億元、虧損年減1.52％。存款餘額1266億元、年增31.74％，放款餘額766億元、年增達1.04倍，存放比自39.02％躍升至60.51％。

其中，連線銀行上半年稅前虧損5.98億元、虧損年減16.01％。存款餘額681億元、年增42.17％，放款餘額465億元、年增達67.87％，存放比自57.83％升至68.28％。

將來銀行上半年稅前虧損4.72億元、虧損年減18.06％。存款總額294億元、年增7.3％，放款餘額176億元、年增達2.03倍，存放比自21.17％躍升至59.86％。

樂天銀行上半年稅前虧損3.65億元、虧損年增10.94％。存款餘額291億元、年增39.9％，放款餘額125億元、年增達近2.13倍，存放比自19.23％躍升至42.96％。

累計虧損方面，3家純網銀截至6月底累計虧損66億元、虧損年減1.52％。其中，連線銀行2022年減資25億元後再增資75億元，實收資本額增至150億元，截至上半年累計虧損33億元、虧損年增50％。

將來銀行去年減資及增資各26.43億元，實收資本額維持100億元，截至上半年累計虧損10億元、虧損年減達64.29％。樂天銀行實收資本額100億元，迄今尚未減增資，截至上半年累計虧損22億元、年增37.5％。

為拓展利基業務，3家純網銀均申請試辦法人戶以線上申請、實體輔助辦數存帳戶業務。銀行局副局長林志吉表示，3家業者均完成試辦、過程無發生疑慮，對此已同意銀行公會提出規範修正予以放寬，目前尚無申請中未核准的試辦案。

而根據國外經驗觀察，純網銀開業後至少需時3～5年才有可能達成損益兩平，目前最早開業的樂天銀行即將邁入4周年，連線銀行及將來銀行則分別目標在2025年、2026年達成損平。