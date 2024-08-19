展望下半年及明年景氣，台中銀維持「內外皆溫」看法不變，由於外幣放款比重較低、並自去年起布局外幣債券，預期美國聯準會降息將帶來正向效益。隨著放款業務拓展，預期下半年放款手收將持續成長，若股市未見大幅變動，則信託手收益可望維持穩健成長。

台中銀第二季合併淨收益48.87億元，季增4.49％、年增12.12％，提存前稅前淨利28.21億元，季增2.61％、年增14.81％，分別連6季、連5季創高。配合呆帳提存降至近2年低，稅後淨利22.06億元，季增5.58％、年增達36.62％，連9季創高，每股盈餘0.4元。

累計台中銀上半年合併淨收益95.64億元、年增12.42％，提存前稅前淨利55.71億元、年增19.43％，均創同期新高。加上呆帳提存砍半，使稅後淨利42.96億元、年增達39.64％，亦創同期新高，每股盈餘0.78元。

觀察台中銀上半年三大獲利概況，合併利息淨收益59.25億元、年增6.83％，手續費淨收益23.21億元、年增達29.38％，雙創同期新高。其他淨收益13.17億元、年增12.94％，亦創同期次高。年化資產報酬率（ROA）0.98％、淨值報酬率（ROE）11.1％，均優於去年底及去年同期。

台中銀上半年放款餘額5713億元、存款餘額7504億元，分較去年底成長4.33％、2.56％，總存放比升至76.18％，總存放利差略降至1.82％、淨利差（NIM）則維持1.36％。同時，逾放比續降至0.11％、逾放覆蓋率升至1100.48％，資產品質續創歷年最佳記錄。

台中銀近年展開國際化布局，上半年OBU分行稅前淨利7.84億元、年增達1.63倍，納閩分行稅前淨利0.35億元、年增達84.21％，合計獲利占比約16.45％。而台中銀母公司上半年稅後淨利37.19億元、年增達42.82％，子公司稅後淨利5.77億元、年增22.25％。

展望下半年及明年景氣，台中銀表示，目前數據顯示台灣景氣持續上行，維持景氣「內外皆溫」看法不變。而美國聯準會若啟動降息，雖可能影響外幣資產吸收，但台中銀外幣放款比重相對較低、預期影響較小，並自去年起持續布局外幣債券，預期降息將帶來正向反應。

對於手續費收益展望，台中銀表示，放款及信託手續費為主要來源，其中放款手收隨著放款業務拓展而按季成長，預期下半年會持續成長。信託手收則涉及股市，第二季雖因股市變化較大而略降，仍維持正成長態勢，若股市未見大幅變動，預期下半年應可維持穩健成長。