今年的調查結果指出有超過6成以上的受訪者提早準備教育金；其中有約8成的父母在孩子小學前就開始規畫子女教育金；細分年齡，25至40歲的家長有超過5成在孩子一歲以前即開始籌備，顯示年輕父母對於提早準備教育金意識高漲。另外，教育費用占家庭年收入3成以上的受訪者比率逐年攀升，今年為12.8％，相較3年前提高3.9％，顯示子女教育費用需求越來越高。

在教育方面，父母關注孩子的學習品質還有出國留學規畫，但是經濟因素成了一大考量。家中有就讀私校孩子的受訪者認為「需準備較多的教育金／學費高」（57.7％）是主要困擾。另一方面，在出國學習方面，有規畫讓孩子出國學習的比例占4成以上，與往年比例無太大差別。針對子女出國學習計畫，有三大原因，包含「體驗多元文化內容與差異性」（56.6％）、「加強外文技能」（56.6％）以及「提升國際視野」（34.4％）。若想讓孩子就讀私立學校或是出國留學提升國際視野，更需要準備比預期多的教育金，擁有及早準備的思維，並將教育基金獨立分隔以避免跟其餘家庭花費混用。

保誠人壽調查發現大部分家長對提早及長期準備教育基金已有良好觀念，但在準備教育基金時，家長們尤以「定存 / 儲蓄」（73.7％）及「股票／基金投資收益」（62.9％）為主。保誠人壽建議，父母們在準備教育金時，作為家庭支柱，也要顧及家庭保障，若因發生風險而影響家庭經濟，也會影響到子女教育金的準備。爸媽們可以思考運用分紅保單享有安心的家庭保障，其有機會獲得回報的特性。