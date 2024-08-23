雅茗-KY上半年合併營收2.62億元，年減34.03％、創同期新低，但營業利益0.13億元，較去年同期虧損0.22億元大幅轉盈、創近5年同期高。配合業外收益創0.96億元新高挹注，使歸屬母公司稅後淨利1.01億元、每股盈餘3.72元，較去年同期大幅轉盈、雙創同期新高。

以此推算，雅茗-KY第二季合併營收1.33億元，季增2.85％、年減38.99％，自新低回升。營業利益1004萬元、季增近2.05倍、較去年同期虧損1848萬元大幅轉盈，創近13季高。歸屬母公司稅後淨利592萬元，雖季減達93.8％、仍較去年同期虧損4036萬元大幅轉盈，每股盈餘0.21元。

雅茗-KY上半年營收創低，主因處分中國大陸孫公司上海仙(足宗)林7成股權，喪失控制力而轉為持股3成的權益法轉投資公司，不再認列營收。不過，處分後營運體質顯著好轉、本業顯著轉盈，配合業外認列0.92億元處分利益挹注，使稅後淨利同步轉盈登近5年高。

觀察雅茗-KY本業獲利指標，第二季毛利率創58.39％新高，營益率7.55％則創近15季高。上半年毛利率、營益率升至57.2％、5.08％，優於去年同期51.61％、負5.65％，分創同期新高及近5年同期高。第二季稅後獲利顯著季減，主因首季業外認列處分利益墊高基期。

展望後市，隨著營運結構改善、走出虧損陰霾，雅茗-KY預期2024年本業營運將穩步回升，並在3大碁石下訂定5大成長支柱策略，鎖定美國及海外市場加速展店、衝刺成長動能，力拚全年穩定獲利、營運重返正軌。

雅茗-KY訂定餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈、投資併購等策略，作為5大未來成長支柱，透過「快樂檸檬」持續深耕美國及海外市場，以「全球茶飲最佳創業平台」新定位再前進，目標今年在美國新展20～30家、並在年底前進軍美東市場。