7月FOMC會議記錄顯示，隨著通膨與就業數據降溫，聯準會即將降息的預期推升小型股強勢走高。

經濟預測低於6月預估，信用卡、車貸與商用不動產拖欠率有持續惡化跡象；大陸的經濟活動大幅放緩。

通膨低於6月預估，近期的數據增強官員對通膨邁向2％的信心。勞動市場持續變得更加平衡，薪資成長率可能被誇大了。

Fed維持利率不變有利政策彈性，大多數官員認為9月可能適合降息，一些官員曾表達7月降息1碼的看法。每月縮表速度已降至600億，官員強調加強監控市場資金需求。

展望未來，考量就業市場供需吃緊持續改善，且供應鏈問題可控，房租與薪資通膨預估將進一步趨緩，使長線核心通膨率仍將呈現趨勢性下降。

此外，限制性貨幣政策的滯後性，及金融與信貸環境緊縮，都使家庭消費、商業不動產展望帶來壓力。因此，統一投顧維持預期，聯準會將於9月啟動首次降息，預估降息幅度為1碼。