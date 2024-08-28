距離下次政策會議僅兩周時間，越來越多官員發聲，支持9月再次降息；而許多人指出，真正的爭論點是在10月是否再次降息。
在歐洲央行管理委員會26名成員當中，諾特屬於溫和的保守派，他採取更為謹慎的觀點，稱儘管有逐步放鬆的理由，但是尚未達成協議。
諾特在會議上說：「只要我們的通縮之路，仍趨向於在2025年底或之前回歸到2%通膨率，那麼我願意逐步放開剎車」。
「我必須等到獲得全部數據和資訊之後，才能決定我對9月的立場是否合適」，他補充說：「而且在10月、12月和其它時候，我也將再這樣做」。
諾特在過去曾提出9月和12月降息的條件，即在通膨持續下滑的情況下，歐洲央行發布新的經濟預測之時。
目前市場已經全面消化了9月降息，以及今年底之前再降息一次的預期。
雖然7月通膨率升到2.6%，但是預計8月會降到2.2%。多數政策官員在正式和非正式場合的談話都認為，物價成長趨勢大致上符合歐洲央行自己的預測。
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