銀行資金調度主管表示，本期投標倍數拉高，主要是當前利率對市場有吸引力，市場熱度持續加溫中，但其實也尚未大幅加速，還未爬到過去3、4倍的水準，後續國內降息預期出現，市場將更有興趣進場。

根據央行公布標售結果，本期吸引高達2,611.5億元資金進場搶標，大幅高於上月同天期的2,347.75億元；且本期投標金額倍數也回升至1.87倍，雖低於長期平均2倍以上的水準，但已是近期少見投標盛況，得標比率因而下降至53.61％，業者投標意願慢慢提升中。

銀行主管直言，「大家開始樂觀了」，原本市場預期本期利率大區間落在1.47％～1.5％，中價則落在1.48％～1.49％，但最終平均利率為1.477％，稍微低於預期；且上期平均利率為1.485％，本期最高得標利率僅1.483％，「等於是本期高標連上期均標都摸不到」，代表市場認定利率不會再上揚了。

銀行主管分析，從投標銀行、票券業等金融機構態度來看，主要是看到其他主要央行都在降息，雖然我國央行表態今年不會降息，但先前市場擔心會再升息的預期已逐步消散，慢慢往「不升息、不降息」的預期靠攏。

銀行主管也說，目前利率逐步從頂峰向下階段，預計市場投標量會擴大，只要認為最高點已過，就會開始逐步進場，後續同天期利率可能還會慢慢下滑，不過，關鍵還要檢視近期房貸問題，若後續房市大幅降溫，定存單投標利率也會跟著下降。