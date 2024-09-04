歐洲央行在6月首次降息，而且幾乎肯定會在9月再次降息。但是夏季的經濟成長前景正在惡化，政策官員正在爭論利率水準是否已經落後於曲線。

Cipollone同時身為義大利央行行長，他沒有像他的同事一樣，直接呼籲9月降息，但他認為，通膨維持在三個月前預測的路徑上，該路徑也假定了9月和12月推出寬鬆政策。

Cipollone在接受《世界報》(Le Monde)採訪時說：「至今為止公布的數據，證實了我們的前進方向，我希望數據將允許我們減少緊縮」。

「我們的立場可能會變得過於收緊，這是切實存在的風險」。「我們必須確保通膨趨近於我們的目標，同時避免它不必要地拖累經濟」。

目前市場已經充分消化了9月和12月降息的預期，市場同時認為，10月降息的機會很大，主要是因為經濟成長前景不佳，以及預計聯準會將迅速降息，將迫使歐洲央行不得不跟進。

Cipollone還警告，在競爭力改善乏力之下，成長將較為疲弱。他說：「最近的數據，例如消費者信心和活動指數，以及特別是製造業數據，不是那麼的理想」，「這對歐元區的成長前景構成了風險」。

他認為，投資仍然疲軟，突顯出企業不相信強勁復甦。此將削弱歐盟的開發和採用新技術能力，進而損害未來的成長潛力。