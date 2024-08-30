有鑑於近期市場波動和美元兌日元的大幅下跌，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預期，日本央行只會在明年第二季升息0.25％，同時預計在美國政策利率於明年9月下調1.75％，以及日本央行溫和收緊政策期間，美元兌日圓將在明年9月升至138。然而，在未來3～4個月內，預計該貨幣對將徘徊在143.50～149.50區間內，因市場定位已轉向做空美元兌日圓，而即將發生的美日利差變化在很大程度上已被市場計入。

日本央行副行長冰見野良三近日再度放鷹，重申了該央行的立場，即如果通膨保持不變，日本央行將繼續升息，同時也密切關注金融市場狀況，這與央行行長植田和男最近的言論不謀而合，若可以避免市場混亂，日本央行的升息計畫仍在進行中。

在日本央行於6月底升息，聯準會放鴿的預期於7月逐漸鞏固後，市場對美元兌日圓的預測也隨之下降。瑞銀CIO現預計該貨幣在明年9月的交易價格將在138附近，主要驅動因素在於期間內聯邦基金利率可能下調1.17％，以及日本央行政策利率可能上調0.25％。但美元兌日圓邁向這一水準的道路不太可能平順。從7月初的162高點急劇下跌至8月初的141.70低點後，美元兌日圓已持穩在143.50～149.50的區間內。

瑞銀CIO指出，預計該貨幣將在未來3～4個月內保持在這一區間，原因有三，首先，美日利差收窄已被市場消化。市場實際上計入聯準會和日本央行政策利率的波幅已經超過了瑞銀CIO的預期。預計到今年12月聯準會將降息1％，但市場認為到明年7月聯準會將降息1.75％的概率超過96％。對於日本央行，預計其政策利率將在2025年9月達到0.50％，而期貨市場則預計該利率有近50％的概率會高於這一水準。

其次，美元兌日圓已與美日10年期利差趨同。隨著10年期美國公債與日本公債利差從2023年10月的4.1％峰值收窄至7月初的3.4％，美元兌日圓實際上上漲了近8％，從150升至162的高點，歸功於投機性多頭倉位。其後，隨著利差進一步收窄至2.9％，美元兌日圓下跌了10.4％，這使得該貨幣對終於向正在收窄的利差靠攏。因此，這消除了短期內美元兌日圓進一步下行的一個誘因。

最後，投機性槓桿外匯市場倉位現在淨做多日圓。有鑑於息差收益仍然有利於做多美元兌日圓，目前存在重建日圓空頭倉位的可能性，特別是如果全球風險情緒保持穩定並重新燃起市場對使用日圓作為融資貨幣的興趣。與息差收益一樣，投機性倉位削減了美元兌日圓的下行動力。

儘管有一系列短期因素支撐美元兌日圓，但瑞銀CIO認為，對美元兌日圓今年底前達到147水準的預測存在下行風險，特別是即將公佈的美國經濟資料（尤其是9月6日的非農就業資料）可能令人失望，這或會重新引發對美國經濟衰退的擔憂，並導致美元兌日圓再次下探8月初的141.7低點。另一個下行風險是，對日圓持鷹派立場的石破茂可能在日本執政自民黨領導人競選中崛起，不過，這些目前只是風險情景。

此外，瑞銀CIO指出，儘管8月下半月美元兌日圓和東證指數都出現了盤整，但投資人可以考慮不要聚焦於後者的短期回報。相反，應繼續關注企業改革和年末日本可能提前舉行大選所帶來的中期回報，日本的銀行、IT服務、電子元件和半導體設備股票可能是關鍵的潛在受益者。