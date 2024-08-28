日本觀光廳昨（27）日表示，考慮取消包括化妝品、酒類、藥品在內等「消耗品」50萬日圓（約新台幣11萬元）免稅額上限，同時也呼籲取消免稅消耗品必須用密封袋包裝的規定。

日本共同社報導，為了刺激入境旅客消費，日本觀光廳昨日表示，考慮取消化妝品、酒類、食品、藥品等消耗品50萬日圓免稅額上限。觀光廳表示，考量到旅客對高檔酒類、化妝品的需求，這類消耗品每間店的50萬日圓免稅額上限確實太低。家電、衣服等「一般物品」則沒有免稅額上限。

除了取消消耗品免稅額上限，觀光廳也呼籲取消免稅消耗品必須用密封袋包裝的規定，原本此規定是為了防範旅客鑽漏洞，離境前轉賣商品，賺取免稅價差。

觀光廳坦言，免稅商品必須再裝入密封袋引發不環保的疑慮，不受到部分外國觀光客歡迎，此外，廢除密封袋規定也能減輕店家負擔。

這2項免稅新政策是觀光廳2025年度稅改計畫的一環，根據該計畫，未來外國觀光客離境前，必須先透過專門系統退稅，相關細節仍需進一步確認。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！