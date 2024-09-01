阿忠（化名）是藥物濫用及成癮者，兩次入監，因而與妻子、女兒分居，獨自居住在某山區靠工地打工維生；個案管理員小趙說，近年陪同阿忠就醫戒癮治療相當配合，長期觀察發現阿忠已無藥癮，成為少數少次入監個案之一，長期相處，兩人也成為朋友。

「安毒其實很貴，一般人根本買不起，都是朋友拿來請客才會接觸」阿忠曾感嘆地說，自從離開監獄後，太太與女兒都不願意接他電話，因此連最喜歡的小外孫女也無法見面，他相當想念家人。

「真的很想讓妻女知道我已經悔改，但不曉得該怎麼做」阿忠開始借酒澆愁，家中地上總有許多空酒瓶，然而阿忠患有糖尿病，體重破百公斤，時常飲酒身體實在不堪負荷，今年初他突然爆瘦近20公斤，也時常感到很喘。

小趙表示，只要他上山訪視，阿忠都相當熱情招呼，但今年發現他精神狀況不濟，詢問他是否需要幫忙？阿忠竟然有感而發地說「我時日不多了，這是我們最後一次見面，謝謝你長期以來的照顧，這一生最後悔就是碰毒品，讓親人都離開我」

小趙當場詢問要不要趁現在與女兒、外孫女通電話；阿忠卻異常平靜地回答，不必打擾他的家人們，身後事一切從簡就好，一周後，他便離開人世。小趙說，雖然服務個案很多，但回想起這位朋友仍然感到心酸，也藉此呼籲民眾勿濫用藥物及毒品。毒防中心諮詢專線：0800770885

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