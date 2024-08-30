台灣首間展示大型雕塑藝術品、並有北部「美術館飯店」美名的「神旺商酒店，將於9月1日起至11月30日止於酒店2樓的銀柏廳推出「秋季風情畫」餐飲優惠，不限平假日午間3人同行指定套餐即享85折優惠，每人最低消費含服務費僅741元起。套餐主打異國料理，讓饕客於飯店的雕塑藝術品環境氛圍下，細品美食佳餚。套餐內含前菜、沙拉、湯品，還有飯後水果甜點。於藝術氛圍中，以味蕾品嘗不同的文化風情，另有6款餐廳特調飲品，欲滿足饕客及飲料控們的喜好。

銀柏廳推出「秋季風情畫」主餐「孜然肋眼牛鮮蔬串」濃郁的孜然風味搭配7oz厚實鮮嫩多汁的牛肉塊，辛香料的微刺激感，使味蕾大開，串起大漠的風情萬種。「法式瓦片香煎鱸魚佐蒔蘿酸豆醬」瓦片的爽脆口感完美襯托鱸魚的鹹鮮，搭配鮮奶油熬煮的酸豆醬，清爽不膩口。

「香烤椒麻雞腿佐乾煎鮭魚」則是以海陸饗宴為發想，金黃酥脆的雞腿排佐上開胃的椒麻醬汁，主餐內另嚴選北大西洋的深海鮭魚，雙重滿足甜、酸、鹹、鮮，完美串聯豐饒味覺的高奢感體驗。「餐廳特調飲品」則推薦時令的「漂浮抹茶」及「經典烏梅釀」秋日限定，前者以日本抹茶粉加上奶霜，擁有濃厚綿密口感層次豐富，是抹茶控的最愛。「經典烏梅釀」天然選材，加入烏梅蜜獨門古法配方製成，生津止渴。

「秋季風情畫」餐飲活動不限平假日午間３人同行，除豐盛的主餐外，還可享有「季節水果沙拉」、「法式經典蘑菇濃湯」、「歐式核桃餐包」、「精緻甜點盤」。此活動需提前一日預訂。

神旺商務酒店San Want Residences Taipei

酒店坐落南京東路與林森北路、捷運中山站及松江南京站的南西、條通商圈，便利的交通讓消費者省去舟車勞頓的旅程時間，鄰近電影院、百貨公司等，集商務、娛樂、生活三大機能。為台灣第一家展示大量在地傑出雕塑家作品的酒店，館藏擁有逾150件美術作品，隨處可見台灣當代雕刻巨擘大作，彷若置身於美術館，坐擁藝術珍品氛圍。於2023年更勇奪台北市「年度最佳優良旅館」的殊榮，客房內皆設日式降板浴缸，面對萬坪公園綠地，提供所有貴賓最頂級的食旅體。