對於債券投資者而言，勞動力市場是否進一步降溫，將影響聯準會的利率政策步調，從而決定債券投資人的資本利得實現速度。大華銀投信建議，投資者應根據債券的存續期間來選擇投資標的，因為在降息循環中，存續期間越長的債券價格上漲的幅度越大，即使沒有降息，投資者仍可獲得穩定的債息收益。

統計顯示，2000年以來的三次降息週期中，投資於長天期投資級公司債並持有一年以上，儘管越早進場報酬率越高，但即使在宣佈降息當天進場，持有一年以上的平均報酬率仍相當可觀。這主要是因為債券價格與市場利率呈反向變動，且隨著債券存續期間越長，價格變動幅度越大，因此在降息循環中，持有長天期債券的利差空間相對較大。

大華銀投信近日推出的首檔債券ETF「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF」（00959B）將於8月28日掛牌。00959B以「票息率前10%」作為指數篩選機制，並非單純依據票息率的絕對數字。大華銀投信經理人郭修誠表示，這樣的設計在降息循環中，能保持成分債的分散性與多元性，同時幫助投資者鎖定投資等級債中票息相對較高的債券，適合作為長期持有的核心資產。

00959B追蹤的「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，主要挑選美國境內發行的美元計價公司債作為投組，前十大成分債涵蓋通訊、航空、金融、科技等多元領域的全球產業龍頭。指數的平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為25年，具有吸引力的風險調整後收益率，適合現在入手債券ETF的投資者。