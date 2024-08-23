金管會統計，不含第一上市的上市公司上半年營收17.68兆元，年增9.76％、創同期次高，稅前淨利1.77兆元，年增達32.27％、創同期第三高。不含第一上櫃的上櫃公司上半年營收1.27兆元、年增6.01％，稅前淨利1525億元、年增19.85％，雙創同期次高。

上半年上市公司獲利成長前三強產業，為半導體業1446.58億元、航運業747.64億元、電腦及周邊設備業587.13億元。尚光琪表示，半導體業主要受惠AI需求強勁及智慧手機回溫，航運業受惠運價上升，電腦及周邊設備業則受惠AI伺服器出貨勁揚。

而上半年上櫃公司獲利成長前三大產業，為電子零組件業41.14億元、文創業39.28億元、建材營造業25.03億元。尚光琪指出，電子零組件業為受惠產品出貨增加及匯兌利益挹注、文化創意業為遊戲產業營收增加，建材營造業則是建案完工交屋所帶動。

至於上半年上市公司獲利衰退前三大產業，為食品業61.54億元、電器電纜業23.35億元、綠能環保業3.43億元。上櫃公司衰退前三大產業，則為塑膠業5.35億元、綠能環保業1.34億元、數位雲端業1.33億元。