朱士廷表示，2024年上半年永豐金控整體淨收益達329億元，年增23.8%。這一表現得益於銀行及證券子公司獲利顯著成長，其中證券手續費收入、財管手續費收入與法人金融放款手續費收入的強勁動能，以及銀行子公司金融交易利得與證券子公司資本利得的大幅增長，均對業績提升有著重要貢獻。

永豐銀行在2024年上半年稅後淨利達97.4億元，創歷年同期新高。總經理莊銘福指出，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。上半年稅後淨利年增幅達17.6%，優於其他金控旗下銀行平均8.7%的增幅。莊銘福並強調，永豐銀行三年及五年的年複合成長率（CAGR）均達雙位數，資本使用效率亦大幅提升，年化ROA達0.75%、年化ROE達11.23%。資產品質方面，永豐銀行逾放比率僅0.12%，備抵呆帳覆蓋率達1098%，均優於產業平均水準。

永豐金證券同樣表現亮眼，2024年上半年稅後淨利達29.1億元，年增68.5%，年化ROE達16.75%，創下歷史同期新高。總經理張李章隆指出，受惠於資本市場交易活絡，除台股經紀手續費收入大幅成長外，零售複委託市占率持續保持第一，泛財富管理手續費收入（包括複委託、基金、保險、借券）持續增長，2024年上半年泛財富管理手續費收入占整體手續費收入比重達32.6%。