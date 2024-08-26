中石油A股26日收漲1.34％，報9.05元。港股26日收漲1.63％，報6.87港幣。

財報顯示，中石油上半年實現營業收入1.55兆元，年增5％，主要由於集團原油、汽油價格上漲、天然氣銷量增加，以及煤油、聚乙烯等產品量價齊增。另外，上半年歸屬於母公司股東淨利潤886.1億元，年增3.9％。上半年經營利潤為1,249.29億元，年增3.6％。

此外，董事會決定派發2024年中期股息每股0.22元，總派息額約402.65億元。

從不同部門來看，上半年油氣和新能源分部營業收入為4,497.23億元，年增5.9％，主要由於原油價格上升、天然氣銷量增長。另，上半年煉油化工和新材料分部營業收入為6,355.66億元，年增10.5％，主要由於煉油產品價格上升，以及大部分化工產品價格上升、產銷量增加。

銷售方面，上半年銷售分部營業收入為1.27兆元，年增3.6％，主要由於國內成品油銷售價格及銷量變化以及國際貿易收入增加綜合影響。具體來看，公司銷售汽油、煤油、柴油7,905.3萬噸，年減2％，其中國內銷售汽油、煤油、柴油5,844.7萬噸，年減1.5％。

財報中指出，油氣增儲上產保持良好態勢，煉油化工轉型升級扎實推進，成品油銷售市場份額持續提升，天然氣銷售量效雙增，新能源新材料等新興產業快速發展。

對於未來發展，公司預計國際油價將保持高位震盪運行。國內成品油市場面臨新激烈競爭，天然氣市場需求保持較快增長。未來將積極應對市場變化，及時調整優化生產經營策略，保持油氣兩大產業鏈及各項業務安全平穩高效運行，著力提升業務發展品質和效益，加快推動新興產業佈局。