●雲端軟體公司Snowflake上修全年產品營收預測，但維持利潤預測不變，令投資人大失所望，周四股價崩跌14.7%，收在115.21美元。根據最近披露的申報文件，巴菲特旗下波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）已經在第二季出清Snowflake持股。分析指出，Snowflake遲遲未能實現獲利，可能是巴菲特退出的原因。

●視訊會議軟體公司Zoom Video Communications上季營收獲利表現優於市場預期，並上修全年營收預測，周四股價逆勢飆漲13%，收在68.04美元。

●在疫情期間曾被喻為「健身界蘋果＋網飛」的派樂騰（Peloton Interactive）上季營收為9個季度以來首度實現年增長，表現優於市場預期，且每股虧損也遠低於市場預期，受此激勵，周四股價狂漲35.42%，收在4.55美元。

●領先汽車配件公司（Advance Auto Parts）下修全年獲利預測，周四崩跌17.47%，收在51.10美元。