●網路安全公司Palo Alto Networks上季業績表現和新年度展望均優於市場預期，並宣布規模5億美元的股票回購計畫，周二股價大漲7.2%，收在368.01美元。

●美國銀行（Bank of America Corp）周二下跌2.47%，收在38.69美元。巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）持續出脫美銀持股。根據最新公告，波克夏在過去三個交易天總計賣出1390萬股美銀股份、套現逾5.5億美元。目前波克夏持有的美銀部位已經降至11.9%。該公司在7月時曾創下連續12天出脫美銀股份的記錄，當時共套現38億美元。

●美國第二大家居裝修用品公司Lowe's收跌1.18%，盤中一度跌近2%。該公司上季營收不如市場預期，並下修全年營收目標。

●禮來公司（Eli Lilly）上漲3.05%，收在949.97美元，盤中一度漲近5%。其開發的減肥藥Zepbound證明能使糖尿病前期成人罹患第2型糖尿病的風險大幅降低94%。後期實驗亦發現，接受最高周劑量的成人在176周後，體重平均減少22.9%，而接受安慰劑的人體重僅下降2.1%。

●Alphabet周二上漲0.31%，收在167.18美元，旗下自動駕駛業務Waymo表示，過去三個月，使用其自動駕駛計程車（Robotaxi）付費服務的人數倍增，達到10萬人次/周。

●德儀（Texas Instruments）漲0.94%，收在202.54美元。在周二召開的法說會上，該公司看好旗下模擬晶片的市場需求將於2026年反彈，將帶動該年度的每股自由現金流達到介於8至12美元，遠高於去年的1.47美元和市場預期的6.91美元。德儀亦表示將縮減資本支出，以回應對沖基金Elliott的維權挑戰，而這也有助於提升自由現金流。Elliott在5月披露持有德儀25億美元股份，並要求德儀收緊支出及依據需求變化調整產能。該對沖基金公司曾表示，到2026年，這項策略可望使德儀的自由現金流提高到每股9美元。