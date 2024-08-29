●以色列周三升級在約旦河西岸的軍事行動，已知造成10死、2人傷，以軍並在這次行動中逮捕至少62名巴勒斯坦人。聯合國人權機構對此表達強烈譴責。

●美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布，上周（截至8月23日）30年期定息抵押貸款利率平均值周跌6個基點至6.44%，創下2023年4月以來新低。美國上周抵押貸款申請指數上揚0.5%，前一周為下跌10.1%。聯準會主席鮑爾上周表明即將降息，這帶動美國公債殖利率下跌，抵押貸款利率也隨之回落。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少84.6萬桶，遠少於市場預期的減少226.5萬桶。汽油庫存減少220.3萬桶，超出市場預期的減少158.7萬桶。餾分油庫存增加27.5萬桶，市場預期為減少108.3萬桶。上周美國原油進口量增加28.2萬桶/日；煉廠產能利用率上升1個百分點。

●月底慣性需求增加，帶動美元走高，周三美元指數一度漲0.63%，報101.18。美元兌日圓一度急升0.75%，報145.04日圓。

●受美元走強打擊，周三紐約期金收跌0.6%，報每盎司2537.8美元。現貨金收跌0.79%，報每盎司2504.73美元，盤中一度跌1.22%至2493.72美元。

●美國原油庫存跌幅小於預期、對中國原油需求疲弱的擔慮升高，以及受美元急升影響，周三紐約期油收跌1.01美元或1.34%，報每桶74.52美元。倫敦布蘭特期油收跌0.9美元或1.13%，報每桶78.65美元。