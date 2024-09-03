美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗2日在賓州工業城市匹茲堡，與總統拜登聯合競選露面時表示，美國鋼鐵公司（U.S. Steel，美鋼）「應繼續由美國持有和經營」。賀錦麗在此議題的立場，與拜登早些時候反對該公司出售給日本製鐵（Nippon Steel，日鐵）的計畫不謀而合。

日本《朝日新聞》稱，這是賀錦麗首次就這項收購案表態。報導指出，賀錦麗表態是為增加對即將於11月舉行的美國總統選舉的支持，吸引反對收購案的美國聯合鋼鐵工會（USW）工人的選票。

匹茲堡被稱為「鋼鐵之城」，是美鋼的所在地，也是反對收購案的USW總部。賓州是總統選舉的關鍵搖擺州之一，居住著許多鋼鐵工人，該州的選舉結果可能由工會投票決定。

2日是美國勞動節。據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，賀錦麗當天表示，美鋼「應該繼續由美國擁有和經營」，稱其為「一家歷史悠久的美國公司」，「對於我們國家維持強大的美國鋼鐵公司至關重要」。她說，「我將永遠支持美國鋼鐵工人。」

賀錦麗相關言論，延續了拜登春季時提出的立場，當時他反對將美鋼出售給日鐵，並表示美鋼應由美國工人提供動力。拜登2日再次重申了這一點，「美鋼作為一個多世紀以來的標誌性美國公司，將仍然是一家美國公司」。

日鐵收購美鋼的協議於去年12月達成。今年5月，美鋼表示，雙方的合併預計將在「2024 年下半年完成，前提是滿足剩餘的慣例成交條件，包括獲得所需的美國監管部門的批准」。

關於美鋼出售的聲明，構成了賀錦麗的一項重要政策立場，自拜登於7月放棄連任競選並支持賀錦麗以來，副總統提出的政策立場相對較少。CBS News指出，賀錦麗幾乎沒有提出具體的政策建議，而是堅持「粗略的經濟願景」。

在競選開始的幾周內，賀錦麗一直在謹慎地平衡自己作為 「新的前進道路 」的形象，同時忠於拜登及其推動的政策。對賀錦麗來說，有時這是一個微妙的位置，作為副總統，她在過去四年中也負責拜登政府的政策。

賀錦麗團隊表示，自6周前她登上選票榜首以來，關鍵搖擺州賓州的選民重新充滿活力，數以萬計的新志願者報名為她和明尼蘇達州州長、民主黨人華茲拉票。

如今，賀錦麗和拜登2日連袂到賓州造勢，還表態反對日鐵收購美鋼的立場，被普遍解讀為搶攻藍領選票。