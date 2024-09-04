●摩根士丹利出具報告指出，輝達發布財報後的市場反應，可能意味著本輪產業周期即將到頂。就歷史來看，當產業進入周期尾聲會出現一些徵兆，例如，即使市場從樂觀轉向狂熱，投資人仍然意識到估值可能過高，以及未來增長潛力可能受限，進而導致股價拉回。此外，在這個階段，產業的營收增長也會開始放緩。該報告指出，半導體產業約莫每兩年會達到一次供需平衡。目前半導體業已經出現明顯的周期尾段特徵，即市場相信需求仍然強勁，輝達第三財季的展望也很樂觀，但股價卻是利多不漲。目前AI晶片需求仍然強勁，但這波行情的後市表現將取決於AI需求能否在2025、2026年之前提早噴發。

●Blue Chip Trend Report首席技術策略師Larry Tentarelli表示，現在市場似乎對任何數據都非常緊張。我們已經變成一個高度「取決於數據」的市場。

●Piper Sandler分析師Craig Johnson在談到「9月魔咒」時表示，該公司仍然看好美股在9月的表現，主要原因包括市場廣度持續改善，尤其是中小型股在這波漲勢的參與度擴大，這對9月的股市來說是一個好兆頭。此外，利率即將降低的前景，也是對9月行情樂觀以待的理由。雖然9月向來是美股表現相對疲弱的月份，但在執政黨是民主黨的總統選舉年，美股表現通常「比較強」。他預估標普500指數今年將收在5800點，與上周五收盤價相比還有約2.7%的上漲空間。

●Alexis Investment Partners總裁Jason Browne表示，根據1950年代以來的數據，9月被普遍認為是美股表現最差的月份之一。今天早上我們得到了一份疲軟的ISM報告，但我們確實相信季節性才是主要因素，尤其是直到上個月底，美股今年以來的表現如此強勁。