●Baird分析師Ross Mayfield表示，在輝達發布財報後，重要的經濟資料很少，所以市場真的就是處於觀望。目前走的是從科技股轉出的輪動行情，而明天（周三）輝達可能改變這一切，但在那之前，我認為市場的主要趨勢將維持不變，大家都在觀望，市場交投料將清淡，表現也將乏善可陳。Mayfield並表示，不僅是輝達的業績表現和營運展望，還有這個助科技股擺脫近來恐慌的AI故事都有一個非常、非常高的門檻要跨過。

●華爾街老將、Leuthold Group投資策略師Jim Paulsen表示，聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾央行年會發表的談話確認了央行即將降息，這將股市帶來巨大的提振，股市將進入「全新的牛市」。他表示，當前這波牛市是戰後迄今唯一一次聯準會自始至終都維持貨幣緊縮政策。通常聯準會在放寬政策後，牛市將隨之而來，因此我認為聯準會降息將帶我們回到牛市的起點。

●瑞銀（UBS）全球財富管理部門以就業市場疲軟為由，將美國經濟衰退的可能性從20%調升至25%。報告中指出，其分析師團隊仍然維持美國經濟實現「軟著陸」的基本預測不變，但由於美國近期公布的7月就業數據反映該國經濟增長顯著放緩，因此調高其步入衰退的機率。