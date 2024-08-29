AI晶片龍頭輝達（Nvidia）在28日美股盤後公布第二季（截至7月28日）業績及展望，Q2營收雖優於預期，但第三季財測未令市場投資人驚艷，盤後股價跌幅達6％。

根據LSEG數據，輝達預估第三季營收325億美元，雖高於分析師平均估值317.7億美元，但超出幅度未如以往震撼市場。此外輝達預期Q3經調整後的毛利率75％，不及分析師平均預測的75.5％，Q2毛利率75.7％，也遜於分析師平均預估的75.8％。

Q2營收300.4億美元，優於預估的287億美元。其中數據中心部門Q2營收年增154％達263億美元，高過預期的251.5億美元。

還有好消息是輝達表示，看好第四季營收會有數十億美元來自最新晶片Blackwell的貢獻，消弭之前生產延宕阻礙成長的疑慮。此外輝達也宣布，實施500億美元股票回購計畫。

儘管如此，輝達盤後股價反映市場失望情緒。Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick指出，「這就是問題所在，此次業績超標程度比以往所見小得多。」