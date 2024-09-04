1.盤後時段臺指期094今天18時01分(較開盤參考價) 上漲202.00點，為21,142.00點。
2.盤後時段小臺指期094今天18時03分(較開盤參考價) 上漲209.00點，為21,149.00點。
3.盤後微臺指期094今天18時03分(較開盤參考價) 上漲201.00點，為21,139.00點。
4.盤後時段電子期094今天17時37分(較開盤參考價) 上漲12.75點，為1,122.75點。
5.盤後時段小型電子期094今天18時04分(較開盤參考價) 上漲11.50點，為1,121.50點。
6.盤後時半導體30期貨094今天17時39分(較開盤參考價) 上漲49點，為5,665點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天17時59分(較開盤參考價) 上漲1.90點，為172.40點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天13時44分(較開盤參考價) 下跌1.41點，為37.58點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時05分(較開盤參考價) 上漲66.00，為40,940.00點。
10.盤後時段美國標普500期094今天17時56分(較開盤參考價) 上漲11，為5,523.75點。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時05分(較開盤參考價) 上漲60.00點，為18,920.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時52分(較開盤參考價) 上漲10.00點，為4,737.50點。
13.盤後時段富時100指數期貨094今天15時04分(較開盤參考價) 上漲5.00點，為8,252.00點。
14.盤後時臺幣黃金期貨104 結算在9,643.0點，（今日無成交）。
15.盤後時布蘭特原油期貨114 結算在2,424.50點，（今日無成交）。
16.盤後時台積電期貨094今天18時09分（較開盤參考價）上漲9.00點，為894.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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