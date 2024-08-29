國泰台灣5G+ ETF（00881）經理人蘇鼎宇表示，本週市場情緒偏向謹慎，但遊戲股及顯卡相關話題仍帶動了一些記憶體和PC顯卡題材的個股受到資金青睞。然而，輝達今年股價已累積上漲150%，其第三季財測指引相對保守，預估這波行情在9月聯準會可能降息前仍有變數。

蘇鼎宇進一步指出，台股自7月中以來震盪加劇，科技股回檔幅度不小。對於錯過買進機會的投資者，不必過於懊悔，因為在9月18日美國聯準會FOMC利率會議前，半導體市場仍有多個題材將陸續發酵，包括9月4日至6日舉行的SEMICON Taiwan 2024國際半導體展、9月9日的Apple發布會以及9月10日的美國大選辯論結果，這些事件都將影響市場波動。

針對輝達財報結果，蘇鼎宇表示，輝達在資料數據中心的獲利增長表現亮眼，截至第二季整體營收達300.4億美元，年增122%。輝達表示，晶片需求依然強勁，總出貨量將持續增加。雖然今年輝達的晶片在算力和省電能力上表現卓越，但明年才是Blackwell晶片大規模出貨的時期。AI是未來趨勢，輝達在AI軍備競賽中無疑是最大贏家之一，而台灣的科技產業夥伴在這其中也扮演了重要角色。