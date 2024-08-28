消費者信心指數優於預期，顯示人們對未來半年商業市況的看法更加正向，該調查結果凸顯經濟衰退機率持續下降。消費者對於就業市場的不安也呼應聯準會的擔憂，一如聯準會主席鮑爾上周演講傳達的訊息。
Brean Capital資深經濟顧問Conrad DeQuadros指出，此報告支持因通膨下滑和就業市場走軟而降息的行動，但經濟不至於壞到衰退的程度。
經濟諮商理事會發布的8月消費者信心指數升至103.3，創今年2月以來新高。7月的消費者信心指數上修至101.9。
美國經濟諮商理事會（The Conference Board）27日公布，2024年8月美國消費者信心指數升抵6個月高點，反映對經濟前景樂觀，不過受到上個月失業率勁揚至3年最高水準的影響，使得美國民眾對於就業市場的焦慮增加。
消費者信心指數優於預期，顯示人們對未來半年商業市況的看法更加正向，該調查結果凸顯經濟衰退機率持續下降。消費者對於就業市場的不安也呼應聯準會的擔憂，一如聯準會主席鮑爾上周演講傳達的訊息。
Brean Capital資深經濟顧問Conrad DeQuadros指出，此報告支持因通膨下滑和就業市場走軟而降息的行動，但經濟不至於壞到衰退的程度。
經濟諮商理事會發布的8月消費者信心指數升至103.3，創今年2月以來新高。7月的消費者信心指數上修至101.9。
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