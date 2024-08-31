當代法律雜誌執行長廖宏偉則指出，根據過往的統計數據，此案遠遠高於一般市場集中度的警戒線，這種高度集中的市場結構將引發壟斷疑慮，影響市場競爭。

在以往公平會審查結合申報之案例中，如果業者結合後市占率接近6成者，公平會即認為，因這類事業結合後將使市場集中度更形顯著，抬價之單方效果難以排除；共同效果評估方面，因市場競爭事業家數減少，會使勾結更容易穩固，並且使產業鏈相關業者更沒有議價空間，市場抗衡力量減弱，無法抵銷因結合所造成的反競爭效果。

過去包括義?與唐榮案、錢櫃與好樂迪案、統一與維力案等，公平會均認為不應准許業者結合。廖宏偉表示：「以此案來說，Uber Eats與Foodpanda結合後市占率相當可能超過9成，遠高於過去公平會禁止結合的其他案例，從公平會過去案例建構審查標準來看，本案似乎沒有得例外不禁止結合空間。」

資策會總監王瑞民則指出，「Uber Eats並非單純屬於資訊服務業，落地的營業型態影響國內交通狀態，且仰賴大量勞動力完成服務獲取利潤；然而，外送平台業者作為強勢業者，在台灣有權利卻沒義務，深深影響著外送員、消費者、商家選擇權和生存權。在這些情況下，根本不應該討論合併的事情。」

全國外送產業工會發言人蘇柏豪也表示：「兩大外送平台合併後，將形成獨佔市場，未來外送員恐面臨報酬低且不透明的窘境；餐廳將面臨抽成漲價，甚至要用更多錢來增加曝光度；消費者恐遭巧立名目，差別收費的情況會更加嚴重，往後可能連餐點訂價權都會被平台拿走。」呼籲有關單位應該先制定法規再談合併案。

台灣外送權益促進聯盟代表王郁揚也憂慮表示，根據資策會調查顯示，二家外送業者加起來市占率達8成，依照公平交易法第7條、第8條，已符合「一事業於相關市場之占有率達二分之一」獨佔定義，假設併購成功，將帶給外送員、店家、消費者等更嚴峻的剝削，而造成三輸的局面。