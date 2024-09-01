韓聯社報導，出口品目中，半導體出口額為119億美元，年增38.8％，連續10個月保持增勢，創下歷年同期新高。汽車出口額為51億美元，年減4.3％。船舶出口額為28億美元，與去年同期相比大增80％，時隔3個月由降轉增。

按出口目的地看，對中國出口年增7.9％，為114億美元，連續6個月超過100億美元。對美國出口年增11.1％，為100億美元，創下歷年同期新高，並連續13個月刷新單月最高紀錄。對歐盟出口年增16.1％，為64億美元，創下單月最高紀錄。

值得一提的是，在資訊技術（IT）行情改善帶動中間產品出口的作用下，今年前8個月對中國累計出口額862億美元，超過對美出口額847億美元。

同期，進口額為540.7億美元，年增6％。由此，8月貿易收支實現38.3億美元順差，單月貿易收支已連續15個月保持順差。今年截至8月的貿易收支累計實現306億美元順差，規模相當於去年全年逆差103億美元的三倍。