印度國內每年消費近87億包泡麵，吸引韓國泡麵廠商也積極搶佔這一巨大市場，據《朝鮮日報》報導，過去四年間，韓國泡麵對印度的出口額已增長逾200％，可見伴隨韓國流行文化在印度的影響力持續上升，韓國泡麵也逐漸受到印度消費者的青睞。

報導指出，印度人通常在中午12點左右吃午餐，晚餐時間則為晚上8點至9點，由於兩餐間隔較長，印度人習慣以泡麵、餅乾等點心充飢。根據世界泡麵協會（WINA）的數據，2023年印度消費的泡麵總量僅次於中國和印尼，位居世界第3，達86.8億包，遠超韓國的40.4億包。

韓國泡麵企業雖然對印度市場野心勃勃，但實際進軍的歷史並不長。三養食品於2016年首度進入印度市場，農心則在2017年跟進。然而，印度市場由雀巢等跨國食品企業長期占據主導地位，進入門檻較高。雀巢1983年在印度推出「美極」（Maggi）品牌以來，一直穩居主導，擁有約60％的市占率。此外，印度本土品牌Sunfeast、日本的日清、聯合利華旗下的品牌也佔據相當比例。

然而，印度市場近期開始出現變化。據《印度時報》4月報導，隨著韓國流行文化席捲印度，韓國泡麵的消費量顯著增加。雀巢在2023年11月推出韓式燒肉口味的新品，包裝上甚至以韓文標示「拉麵」字樣，顯示出韓國文化對當地市場的滲透。

據韓國關稅廳統計，2019年，韓國對印度的泡麵出口額為370萬美元（約49億韓元），2023年已增至1128萬美元，4年間成長整整3倍。農心在印度的年均成長率達63％，今年銷售額有望達到850萬美元；三養食品計畫今年進駐超過200家賣場，並將銷售額提高45％，達到150億韓元。

值得注意的是，印度市場的成長速度明顯超過其他國家。隨著都市化進程加速和年輕人口增加，泡麵成為越來越多人簡便解決一餐的選擇。2022年印度泡麵消費量位居全球第4，但在2023年內消費量就增加11億包。據印度市場調查機構Mordor Intelligence預測，印度泡麵市場的規模將從2023年的約25,000億韓元（約新台幣133億）增長至2028年的約5萬1,000億韓元（約新台幣271億）。

印度民眾素食主義者居多，偏好咖哩、番茄和辣味，且喜歡將泡麵煮成較為濃稠的狀態。韓國品牌針對印度市場的需求，推出符合當地口味的產品，例如濃稠的「火雞炒麵」系列，只用植物性材料製作的「真拉麵素食」等。

農心相關人士對《朝鮮日報》透露，即使只將在印度需要繳納所得稅的人群視為消費者，這個市場的潛力也已遠超韓國人口。韓國食品企業正乘勢而上，期待在這片新興市場取得更大突破。